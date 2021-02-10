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Вакцина "Спутник V" прошла научную консультацию у европейского регулятора

Европейское агентство по лекарственным препаратам развивает сотрудничество с Центром имени Гамалеи для определения дальнейших шагов
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ГААГА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" включена в список вакцин, прошедших научную консультацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении европейского регулятора.

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Как отмечается в документе, разработчики из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получили научную консультацию со стороны ЕМА, которая предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации относительно производства вакцин. В соответствии с политикой транспарентности агентства, препарат был включен в список лекарственных средств и вакцин, которые получили научную консультацию.

"В настоящее время ЕМА находится в диалоге и развивает сотрудничество с компанией для определения дальнейших шагов, - подчеркнули в организации. - Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина рассматривалась в качестве кандидата на постепенную экспертизу".

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Молния
РФПИ сообщил о наличии подтверждения заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС
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