В Севастополе режим повышенной готовности из-за пандемии продлили до 28 февраля

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Севастополе до конца февраля, сообщили журналистам в среду в городском правительстве.

"Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до 28 февраля. Соответствующий указ подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности и все ограничения, введенные ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Севастополе обязательным является ношение масок в помещениях, соблюдение дистанции, а гражданам старше 65 лет рекомендовано минимизировать контакты.

В правительстве напомнили, что при этом в феврале сняли некоторые ограничения. Возобновили работу театры и кинотеатры, круглосуточно могут работать заведения общественного питания.

"Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, в закрытых помещениях - 30%. Экскурсии на открытом воздухе можно проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях не более 30% от общей вместимости зала при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм", - добавили в пресс-службе.