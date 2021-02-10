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ГП предлагает привлекать к административной ответственности заочно

Здание Генеральной прокуратуры РФ Артем Геодакян/ТАСС
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Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает разработать механизмы для привлечения к административной ответственности заочно организаторов несанкционированных акций, которые находятся за границей. Об этом в среду сообщил представитель Генеральной прокуратуры России Алексей Жафяров.

"В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме", - сказал он, выступая в Госдуме.

Генпрокуратура до проведения незаконных акций внесла 4 тыс. предостережений
Как сообщили в ведомстве, людей, которые выражали намерение участвовать в акции, находили в соцсетях
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