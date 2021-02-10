Власти Чечни рекомендуют по-прежнему носить маски

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе отменили обязательный масочный режим, однако рекомендуют жителям по-прежнему носить маски, хотя штрафовать за их отсутствие теперь не будут выписывать. Об этом ТАСС сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяются обязательный масочный режим и ограничения при въезде в регион.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович [Кадыров] принял решение отменить меры, предусматривающие обязательное ношение масок в общественных местах, исходя из полного анализа эпидемиологической ситуации в регионе. У нас идет снижение заболеваемости. Кроме того, активно проводится массовая вакцинация населения. Таким образом, мы воспользовались особыми полномочиями, полученными регионом в связи с пандемией", - сказал Даудов.

По его слова, в регион завезено около 20 тыс. доз вакцины от коронавируса, более 7 тыс. человек уже привились. "Мы все еще рекомендуем и приветствуем дальнейшее ношение масок жителями республики, однако теперь граждане не будут привлекаться к ответственности за отсутствие медицинской маски. Также мер предосторожности, включая ношение масок, необходимо придерживаться гражданам, которые недавно прошли вакцинацию от COVID-19", - добавил он.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 11 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 92 случая - за прошедшие сутки. Выздоровели 10 256 человек, 109 пациентов умерли. В июне 2020 года Кадыров объявил о снятии большей части ограничений, а в январе текущего года возобновили работу кинотеатры, детские развлекательные центры, концертные залы, бани и бассейны при условии заполняемости не выше 50%.