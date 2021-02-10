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Пандемия COVID-19

Власти Чечни рекомендуют по-прежнему носить маски

При этом штрафовать за отсутствие масок не будут, сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе отменили обязательный масочный режим, однако рекомендуют жителям по-прежнему носить маски, хотя штрафовать за их отсутствие теперь не будут выписывать. Об этом ТАСС сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

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Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяются обязательный масочный режим и ограничения при въезде в регион.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович [Кадыров] принял решение отменить меры, предусматривающие обязательное ношение масок в общественных местах, исходя из полного анализа эпидемиологической ситуации в регионе. У нас идет снижение заболеваемости. Кроме того, активно проводится массовая вакцинация населения. Таким образом, мы воспользовались особыми полномочиями, полученными регионом в связи с пандемией", - сказал Даудов.

По его слова, в регион завезено около 20 тыс. доз вакцины от коронавируса, более 7 тыс. человек уже привились. "Мы все еще рекомендуем и приветствуем дальнейшее ношение масок жителями республики, однако теперь граждане не будут привлекаться к ответственности за отсутствие медицинской маски. Также мер предосторожности, включая ношение масок, необходимо придерживаться гражданам, которые недавно прошли вакцинацию от COVID-19", - добавил он.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 11 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 92 случая - за прошедшие сутки. Выздоровели 10 256 человек, 109 пациентов умерли. В июне 2020 года Кадыров объявил о снятии большей части ограничений, а в январе текущего года возобновили работу кинотеатры, детские развлекательные центры, концертные залы, бани и бассейны при условии заполняемости не выше 50%.

Теги
РоссияЧечняПандемия COVID-19
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