Эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета двумя дозами с интервалом от четырех до 12 недель. Речь идет о людях 18 лет и старше, включая тех, кому больше 65 лет, сообщила в среду в Женеве пресс-служба ВОЗ.

В рекомендациях экспертов отмечается, что вакцина AZD1222 вводится внутримышечно и "может применяться в интервале от четырех до 12 недель". Прививку можно делать лицам "18 лет и старше". Что касается детей и подростков до 18 лет, то у специалистов ВОЗ пока нет достаточных данных о том, как действует в этой возрастной группе препарат, поэтому "до получения этих сведений вакцинация тех, кто моложе 18 лет, не рекомендуется".

Отметив, что в клинических испытаниях вакцины участвовало мало людей в возрасте 65 лет и старше, эксперты обратили внимание вместе с тем на то, что препарат продемонстрировал безопасность для этой возрастной группы и вызывал "иммунный ответ". "С учетом всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует эту вакцину для применения лицами 65 лет и старше", - констатировали эксперты.

Вместе с тем, в их заключении говорится о том, что в отношении новых разновидностей коронавируса "предварительный анализ показал несколько меньшую эффективность AZD1222" в отношении штамма B1.1.1.7 во время исследований, проводившихся в Великобритании. Что касается испытаний, которые были проведены в ЮАР, то было выявлено "заметное снижение эффективности вакцины против болезни в слабой и умеренной форме", вызываемой штаммом, который был обнаружен первоначально в этой стране. Несмотря на такие показатели эффективности, ВОЗ "на настоящий момент рекомендует применение вакцины AZD1222". По словам экспертов, "страны должны проводить оценку пользы и риска в соответствии с местной эпидемиологической ситуацией".

В ВОЗ подчеркивают, что вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета пока не включена в список препаратов, рекомендованных организацией для экстренного применения. Соответствующая процедура еще не завершена. Только в случае включения в этот список вакцина может быть приобретена для международного механизма COVAX в целях распределения по всему миру.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках этого механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. При этом более 330 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, уже условно учтены в предварительном плане поставок через COVAX в первом полугодии 2021 года.