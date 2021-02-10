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Самолет Петербург - Уфа вернулся в Пулково по техническим причинам

Пассажиров пересадят на резервный самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", который летел из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт Пулково в среду вечером по техническим причинам, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Экипаж рейса 6413 Санкт-Петербург - Уфа принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно", - говорится в поступившем сообщении.

В авиакомпании отметили, что резервный борт вылетит около 20:00 мск. Пассажирам вернувшего в Санкт-Петербург рейса будут оказаны все услуги согласно федеральным авиационным правилам.

По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Пулково в 17:25 мск, однако затем судно развернулось и совершило посадку в Пулково около 19:00 мск.

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