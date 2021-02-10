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Пандемия COVID-19
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Разработчики "Спутник V" опубликовали подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС

Таким образом они ответили на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что они не могут найти заявку
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Фото документа опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку "Спутник V", мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года", - говорится в комментарии к фотографии.

Ранее европейский регулятор заявил, что не получал заявку на регистрацию "Спутника V".

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При этом в ЕМА утверждали, что разработчики вакцины только получили научную консультацию со стороны агентства, которая предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации относительно производства вакцин. В соответствии с политикой транспарентности агентства, препарат был включен в список лекарственных средств и вакцин, которые получили научную консультацию.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован в 23 странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

 

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