Режим самоизоляции для пожилых продлили в Рязанской области по 28 февраля

ТАСС, 10 февраля. Срок действия ограничительных мер продлен в Рязанской области по 28 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Николай Любимов, сообщается на сайте областного правительства.

Как говорится в документе, срок действия ограничительных мер, в частности необходимость соблюдения режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, продлевается с 15 по 28 февраля 2021 года.

Также по 28 февраля продлевается запрет на ночное время работы общепитов, за исключением доставки навынос.

Кроме того, продлены ограничительные меры по обеспечению особого режима работы (временной изоляции (обсервации) для работников социального обслуживания, которым должны устанавливать 14-дневные календарные смены по 15 марта.

По данным на 10 февраля, в регионе выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выздоровели порядка 21 тыс. больных, 255 пациентов умерли.