Москалькова рассказала правозащитникам о мерах по защите задержанных на незаконных акциях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила правозащитникам об обращениях и мерах защиты граждан, задержанных за участие в несогласованных акциях.

"Встретилась с правозащитницей Зоей Световой, актрисой Лией Ахеджаковой, которые обратились ко мне по задержанным гражданам, принимающим участие в несанкционированных митингах", - сообщила омбудсмен в среду на своей странице в Instagram.

"Вместе с московским омбудсменом Татьяной Потяевой рассказали о поступивших обращениях и предпринимаемых мерах в защиту задержанных людей. Работа в этом направлении продолжается", - проинформировала Москалькова.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.