В Италии назвали "Спутник V" великолепной вакциной

РИМ, 10 февраля. /ТАСС/. Директор итальянского института фармакологических исследований имени Марио Негри профессор Джузеппе Ремуцци назвал российскую вакцину "Спутник V" великолепной и важной для всего мира. Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи с иностранными журналистами Ассоциации иностранной прессы в Италии.

"Я хорошо ознакомился с публикациями о российской вакцине, в том числе с прекрасной последней статьей в журнале "Ланцет". Она [вакцина] - великолепная, и думаю, что нам следует начать применять ее как можно скорее. Этот препарат важен для всего мира", - сказал эксперт, занимающийся исследованиями в области лечения ковида.

Он уточнил, что для возможного использования вакцины "Спутник V" необходимо одобрение Европейского агентства лекарственных средств. "Но европейский регулятор не только оценивает клинический аспект, но и учитывает еще целый рад факторов, таких, как производственный процесс, то, как препарат был разработан и приготовлен, и проверка всех этих вопросов требует времени", - пояснил он.

В Италии расширяется фронт сторонников применения российской вакцины, о которой положительно высказались многие авторитетные специалистов. Так, медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире: эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%.

Главы некоторых итальянских регионов на фоне сокращения поставок заказанных вакцин настаивают на закупке "Спутника V". Однако официальные власти говорят о необходимости положительного заключения Европейского агентства лекарственных средств.

На данный момент в Италии вакцинируют препаратами американо-германского консорциума Pfizer - BioNThec и Moderna. Во вторник начали использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. В связи с замедлениями темпов поставок власти внесли поправки в план вакцинации, разделив население на шесть категорий, в которых в приоритетном порядке будут вакцинироваться страдающие различными заболеваниями люди.

С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 2,6 млн человек, из которых более 92 тыс. умерли.