Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила в среду ТАСС, что привилась российской вакциной от коронавируса и чувствует себя хорошо.

"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, - это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин. Я хорошо себя чувствую. Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", - отметила она.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. 20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра имени Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.