Театры и концертные залы в Петербурге разрешили заполнять на 75%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Заполняемость театров и концертных залов в Петербурге с 12 февраля разрешено увеличить с 50 до 75%, а экскурсионные группы в музеях - с 5 до 20 посетителей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%", - сообщается на сайте городской администрации.

На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тыс. человек. На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв. м.

Также отмечается, что на торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 348 613 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 256 704 человека, умерли 10 237. За последние сутки в городе выявили 1 169 случаев заражения.