В Карельском НЦ РАН сообщили, что зарплата ученых соответствует показателям майских указов

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Средняя зарплата научного сотрудника Карельского научного центра (КарНЦ) РАН, куда входят семь институтов и отдел комплексных научных исследований, составляет около 80 тыс. рублей, что соответствует показателям майских указов президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщила председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

Ранее старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку значительно меньше той, которая должна быть, согласно майским указам президента, после чего Владимир Путин поручил разобраться с проблемами при выплате зарплат научным сотрудникам. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко назвал Карелию среди регионов, где наблюдаются проблемы с выплатами зарплат ученым.

"Средняя зарплата среди научных сотрудников КарНЦ РАН - порядка 80 тыс. рублей. Конечно, у начинающих сотрудников без степени и грантов она значительно меньше, а у высококвалифированных специалистов она может быть выше средней. В целом показатели, установленные майскими указами президента, в 2019 и 2020 годах КарНЦ РАН выполнил", - сказала Бахмет.

Разброс в уровне базовых окладов ученых в регионе при этом достаточно большой: младший научный сотрудник без ученой степени до начисления северной и других надбавок получает 16,3 тыс. рублей, старший научный сотрудник со степенью кандидата наук - почти 25 тыс. рублей, базовый оклад главного научного сотрудника со степенью доктора наук превышает 36 тыс. рублей. Как уточнили ТАСС в КарНЦ, окончательная сумма формируется, исходя из стажа работы на севере, ученой степени, научной должности, а также роли в реализуемых проектах и объема грантовой поддержки в конкретный период времени. Минимальная зарплата младшего научного сотрудника без ученой степени составляет около 25 тыс. рублей.

Как пояснили в КарНЦ, в целом финансирование научного центра складывается из федеральных средств, которые выделяет своей подведомственной организации Министерство науки и высшего образования РФ, грантов отечественных научных фондов, средств международных проектов и доходов от договоров с промышленными предприятиями, то есть исследований и разработок, которые ученые делают на заказ. Как отметила председатель КарНЦ, в последние годы у центра снизился объем обращений от промышленных предприятий республики, что также сказывается на финансовом положении институтов и их сотрудников.

"[Достижение показателей майских указов] дается нам с большим трудом. С грантами и международными проектами все в порядке, но, помимо низких окладов, установленных на федеральном уровне, в последние годы, к сожалению, снизилась часть доходов, связанных с выполнением хозяйственных договоров с промышленными предприятиями республики. Мы делаем все возможное, чтобы получить дополнительные внебюджетные средства, включаемся в многочисленные программы, участвуем в проектах. Но ресурсы, которые мы используем для этого, тоже ограничены", - сказала Ольга Бахмет.

О ситуации с зарплатами

В понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков в свою очередь, заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также начали проверку.

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, проблемы с выплатами зарплат ученым наблюдаются также в Республике Алтай, в Костромской области, Республике Бурятия, Карелии и Дагестане. Он добавил, что финансовые службы ведомства уже поставили вопрос о применении к ряду глав регионов и руководителей подведомственных организаций дисциплинарные санкции, в зависимости от масштабов проблемы.