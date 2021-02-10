Эксперт назвала условие для отмены масочного режима в России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Масочный режим может быть отменен в России, когда будут регистрироваться лишь единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в эфире телеканала "Россия-24" .

Более 4 млн заразившихся в России и маски в Чечне.

Более 4 млн заразившихся в России и маски в Чечне. Главное о коронавирусе за 10 февраля

"Я думаю, что когда у нас будут регистрироваться единичные случаи заболевания", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках отмены масочного режима.

Эксперт подчеркнула необходимость продолжать носить маски во всех субъектах РФ, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, пока не будет отменен. Она также отметила, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса возможна только при условии неукоснительного соблюдения всех эпидемических мер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 012 710 случаев заражения, выздоровели 3 516 461 человек, умерли 78 134. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.