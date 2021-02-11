В СФ заявили, что более 120 сенаторов имеют антитела к коронавирусу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 120 членов Совета Федерации к настоящему времени имеют антитела против COVID-19, сообщил ТАСС в среду глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Более 120 сенаторов имеют антитела к коронавирусу. Кто-то переболел, кто-то привился вакциной", - пояснил Тимченко.

В состав Совета Федерации входят по два представителя от законодательной и исполнительной власти каждого субъекта РФ - всего 170 человек.

В конце прошлого года Тимченко сообщал, что 12 российских сенаторов из 86, изъявивших желание сделать прививку от коронавируса, уже прошли первый этап вакцинации и готовятся ко второму. На пресс-конференции в конце 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что за период пандемии 55 сенаторов либо переболели заболеванием, которое вызывает коронавирус, либо находились на самоизоляции.