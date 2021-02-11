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Пандемия COVID-19

В СФ заявили, что более 120 сенаторов имеют антитела к коронавирусу

По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, кто-то из них переболел, остальные привились вакциной

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 120 членов Совета Федерации к настоящему времени имеют антитела против COVID-19, сообщил ТАСС в среду глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Более 120 сенаторов имеют антитела к коронавирусу. Кто-то переболел, кто-то привился вакциной", - пояснил Тимченко.

В состав Совета Федерации входят по два представителя от законодательной и исполнительной власти каждого субъекта РФ - всего 170 человек.

В конце прошлого года Тимченко сообщал, что 12 российских сенаторов из 86, изъявивших желание сделать прививку от коронавируса, уже прошли первый этап вакцинации и готовятся ко второму. На пресс-конференции в конце 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что за период пандемии 55 сенаторов либо переболели заболеванием, которое вызывает коронавирус, либо находились на самоизоляции.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияТимченко, Вячеслав СтепановичПандемия COVID-19
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