Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене тел погибших новорожденных куклами

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене тел погибших новорожденных близнецов куклами в перинатальном центре в городе Ставрополе. Информация о роженице не найдена ни в одном роддоме края, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная на кладбище в Дагестане. Мужчина демонстрирует пластиковых кукол, обернутых в саван, утверждая, что их ему выдали в перинатальном центре Ставрополя вместо тел его умерших детей. Подмену мужчина якобы обнаружил, уже приехав в Дагестан.

"В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась. Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья - ни в текущем, ни в прошлом году", - отметили в министерстве.

В соцсетях распространяются данные, что подмена младенцев куклами произошла в перинатальном центре №1. "Данное медучреждение оснащено современной системой видеонаблюдения. За происходящим наблюдают 190 видеокамер на всех этажах перинатального центра, что обеспечивает полную прозрачность деятельности медучреждения", - добавили в министерстве.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил ранее, что взял на контроль проверку ситуации, уже получено обращение из правоохранительных органов Дагестана с данными предполагаемой роженицы. "В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно, а двойных, насколько мне известно - никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой - после соответствующего исследования", - отметил губернатор на своей странице в Instagram.

В настоящее время в этой ситуации разбираются сотрудники МВД Дагестана.