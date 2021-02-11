В Госдуму внесут законопроект об отмене штрафов за движение по "выделенке" ночью

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в четверг вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время или в случае необходимости объехать препятствие. Текст и пояснительные материалы в своем Telegram-канале опубликовал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Согласно действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), штраф за движение или остановку на полосе для маршрутного транспорта составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 3 тыс. рублей. "В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены", - отмечают авторы в пояснительных материалах.

В ЛДПР полагают, что запрет на выезд на "выделенку" ночью нецелесообразен. Кроме того, в отдельных ситуациях водители вынуждены сделать маневр на выделенную полосу для объезда препятствия, а также при проведении на полосе их движения ремонтных работ, что тоже грозит штрафом.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить КоАП примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу "в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия".

В правительстве данную инициативу не поддержали. Согласно заключению комиссии кабмина по законопроектной деятельности, сейчас правила дорожного движения не исключают возможности применения знака "Полоса для маршрутных транспортных средств" совместно со знаками, уточняющими или ограничивающими его действие. В том числе речь идет и о временных ограничениях. Помимо этого, выезд на выделенные полосы фиксируется камерами, поэтому действие предлагаемого законопроекта будет распространяться только на случаи фиксации нарушения сотрудниками Госавтоинспекции. В правительстве также указали, что авторы не привели данных, указывающих на необходимость внесения предложенных изменений.