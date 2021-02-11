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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил о возможности распространения британского штамма коронавируса в РФ весной

Главный врач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков отметил, что британский штамм, в отличие от других, легче передается
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Британский штамм коронавируса может начать распространяться в России в середине весны, его появление неизбежно. Такое мнение выразил ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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"Британский штамм к нам все равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы. Он все равно придет, все равно будем заболевать, но нужно, чтобы все было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придет", - сказал он.

Эксперт также пояснил, что британский штамм, в отличие от других, легче передается. По его словам, для предыдущих штаммов коронавируса нужна большая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека, а этому требуется меньшая.

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