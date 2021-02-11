В 2020 году мошенники чаще всего использовали ставки на спорт для обмана подростков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мошенники в минувшем году чаще всего использовали ставки на спорт для обмана подростков в интернете. Об этом сообщил сотрудник управления "К" МВД России Артем Вяткин.

Как отметили в МВД, увлечение подростков азартными играми в интернете вызывает опасение у полицейских, поскольку этим активно пользуются мошенники. "Особенно ставки. Это был бич в 2020 году - ставки на спорт", - отметил Вяткин на видео, посвященном вопросам кибербезопасности, которое размещено на портале "МВД Медиа".

Он пояснил, что мошенники заявляют детям, что у них есть инсайдеры, которые знают как сыграет та или иная футбольная команда, как закончится тот или иной бой, и предлагают им ставить 200-300 рублей, за счет которых они якобы смогут выиграть 5 тыс. рублей. "При этом потом у этих подростков деньги исчезали в никуда", - добавил он.