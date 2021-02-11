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Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Ему было 78 лет
Ларри Флинт AP Photo/Gary He
Описание
Ларри Флинт
© AP Photo/Gary He

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Основатель американского журнала Hustler Ларри Флинт умер в США на 79-м году жизни. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал ТMZ со ссылкой на представителей его семьи.

По данным ТMZ, Флинт, который с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения, умер в среду утром у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Флинт известен в первую очередь как основатель журнала Hustler, публикующего материалы порнографического содержания. Состоял в пяти браках, с последней своей женой обручился в 1998 году. В общей сложности у Флинта шестеро детей.

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