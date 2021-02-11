В Хабаровске участковую полиции уволили за видео в TikTok

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство УМВД в Хабаровске уволило майора полиции, участковую уполномоченную одного из городских отделов полиции, за публикацию в соцсетях видео, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видео - проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом", - сказали в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось опубликованное в TikTok видео, где женщина в полицейской форме кривляется на камеру под музыку.