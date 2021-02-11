В МВД советуют не хранить пароли в текстовых редакторах, чтобы не стать жертвой мошенников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты МВД России советуют не использовать одинаковые пароли для авторизации во всех аккаунтах, а также не хранить их в текстовых редакторах, чтобы не стать жертвой мошенников.

"Не храните пароли на устройствах, с которых вы заходите", - сказал замначальника отдела УОС МВД России Сергей Звягинцев на видео, посвященном вопросам кибербезопасности, которое размещено на портале "МВД Медиа". "Ни в коем случае нельзя их хранить в текстовом виде, в различных текстовых редакторах, в заметках", - отметил он. Для этих целей Звягинцев рекомендует пользоваться специальными программами и менеджерами паролей.

Сотрудник управления "К" МВД России Артем Вяткин добавил, что от людей можно часто услышать о том, что они придумали хороший пароль, который используют везде - от электронной почты до социальных сетей. "Это здорово, но, к сожалению, иногда бывают разные утечки", - подчеркнул он.