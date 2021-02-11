Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 осенью при низком коллективном иммунитете

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, если до этого времени не успеет сформироваться коллективный иммунитет. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотренадзора Александр Горелов.

"Надо отдавать себе отчет, что если мы не сформируем коллективный иммунитет, то осенью нас ждет очередной подъем заболеваемости", - сказал он.

Горелов подчеркнул, что о завершении пандемии можно будет говорить, когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет либо из-за перенесенного заболевания, либо благодаря вакцинации.

"Как быстро мы достигнем нужного уровня коллективного иммунитета, зависит от масштаба вакцинации - насколько она будет массовой, насколько население готово сделать прививку от коронавирусной инфекции", - заключил он.