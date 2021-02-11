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Пандемия COVID-19

Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 осенью при низком коллективном иммунитете

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотренадзора Александр Горелов подчеркнул, что о завершении пандемии можно будет говорить, когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, если до этого времени не успеет сформироваться коллективный иммунитет. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотренадзора Александр Горелов.

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"Надо отдавать себе отчет, что если мы не сформируем коллективный иммунитет, то осенью нас ждет очередной подъем заболеваемости", - сказал он.

Горелов подчеркнул, что о завершении пандемии можно будет говорить, когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет либо из-за перенесенного заболевания, либо благодаря вакцинации.

"Как быстро мы достигнем нужного уровня коллективного иммунитета, зависит от масштаба вакцинации - насколько она будет массовой, насколько население готово сделать прививку от коронавирусной инфекции", - заключил он.

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