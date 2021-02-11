Новым уполномоченным по правам человека в Сахалинской области стал Анатолий Крутченко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сахалинские депутаты в четверг проголосовали за назначение председателя областного союза организаций профсоюзов Анатолия Крутченко на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"Депутаты Сахалинской областной думы большинством голосов выбрали вашу [обращение к Анатолию Крутченко] кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека. Это подтверждает ваши высокие профессиональные и личные качества, а также серьезные заслуги перед областью. За вашими плечами огромный опыт государственной, политической, законотворческой и правозащитной деятельности. Уверен, что такая активная жизненная позиция, твердость в отстаивании интересов жителей области и отзывчивость позволят эффективно решать многие вопросы, укреплять основы гражданского общества на островах", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По информации областных властей, кандидатура Крутченко была выдвинута от Лимаренко, общественной палаты Сахалинской области и фракции "Единая Россия". Его конкурентом стала депутат облдумы Ирина Никитина, выдвинутая от фракции КПРФ. Нового омбудсмена выбирали по принципу тайного голосования. В итоге Крутченко поддержали 18 человек, Никитину - семеро, двое воздержались.

С 2012 года должность уполномоченного по правам человека в Сахалинской области занимал Сергей Седов. В середине декабря 2020 года он досрочно сложил свои полномочия.