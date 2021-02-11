WP: вакцина "Спутник V" может добиться мирового успеха

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против нового коронавируса "Спутник V" благодаря своим преимуществам может добиться мирового успеха. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post .

В ней отмечается, что раньше многие критиковали российскую вакцину. "Но теперь "Спутник V" - названный в честь первого в мире спутника, благодаря которому Советский Союз изначально опередил Америку в космической гонке - начинает выглядеть так, будто может стать мировой историей успеха", - подчеркивается в статье. Ее автор напоминает, что на прошлой неделе британский научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эти данные ставят препарат "в один ряд со знаменитыми вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna".

Кроме того, говорится в статье, "Спутник V" значительно дешевле, чем его западные конкуренты, и не требует такой инфраструктуры хранения при крайне низкой температуре, которая может усложнить распространение вакцины Pfizer в большинстве развивающихся стран".

Более десятка государств одобрили применение российской вакцины на своей территории, и, скорее всего, их количество будет только расти, считает автор статьи. По его мнению, "возможно, самый большой приз, по крайней мере, с геополитической точки зрения, это Европа". Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее выражала принципиальную готовность использовать вакцины, произведенные за пределами ЕС, в частности в РФ.

Россия уже подала заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Эффективность препарата, отмечает The Lancet, составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Вакцину "Спутник V" Россия зарегистрировала 11 августа 2020 года - первой в мире.