В Бурятии на повышение зарплаты учителям направили более 400 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии направили на повышение заработной платы педагогов более 400 млн рублей из республиканского бюджета. После изменения норматива финансового обеспечения зарплата учителей выросла в 340 школах, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В результате изменения расчета норматива финансового обеспечения на получение общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях фонд оплаты труда учителей вырос в 340 общеобразовательных организациях республики. На повышение зарплат учителям направлено 402 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, зарплата увеличена у учителей в большинстве школ, у многих педагогов, при этом снижения [доходов] у других учителей не было и не будет. "Это не было перераспределением внутри существующих фондов оплаты труда. Рост [зарплаты] у каждого учителя индивидуальный, а снижения - ни у кого [нет]", - приводит пресс-служба словам главы республики.

В результате введения новых нормативов зарплата педагогов выросла на 10-30%. В 110 общеобразовательных организациях фонды оплаты труда учителей сохранились на уровне 2020 года. Кроме того, учителям продолжают выплачивать введенное по поручению президента России ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, на которое начисляется районный коэффициент и надбавка за стаж работы в северных регионах. В Бурятии эти выплаты составляют от 6 тыс. до 11 тыс. рублей.

В настоящее время в школах Бурятии работают 9,7 тыс. человек, в том числе более 8,4 тыс. учителей и 1,3 тыс. других сотрудников. В прошлом году на зарплаты учителей из республиканского бюджета выделено более 4 млрд рублей. "В 2019 году решением рабочей группы в целях повышения зарплат было выделено дополнительно 413,9 млн рублей", - напомнили в пресс-службе.

10 февраля тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что майский указ "никто не отменял" и "все его положения обязательны к исполнению". Президент заявил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, и, осуществляя контроль за ситуацией, необходимо учитывать доходы каждого конкретного специалиста, "а не только усредненные показатели". Путин попросил правительство и представителей субъектов РФ "крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны", признав, что это непростая работа, но ее необходимо выполнить.