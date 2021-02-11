Пользователи на новом портале госуслуг смогут заполнять заявления отвечая на вопросы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пользователи нового портала госуслуг смогут заполнять заявления при помощи ответов на вопросы. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг. Но все это будет происходить постепенно. В частности, изменится формат их предоставления - пользователи будут заполнять заявление в виде ответов на вопросы", - сказал он.

По его словам, новый портал госуслуг будет соответствовать всем современным требованиям кибербезопасности, при этом технологическая платформа сможет обрабатывать практически любое число запросов.

"Главное, он будет также соответствовать всем современным требованиям в области кибербезопасности. Новая технологическая платформа построена на основе передовых технологий и с учетом высокого трафика. Это позволит обрабатывать фактически любое количество запросов пользователей даже в моменты пиковых нагрузок", - сказал он.

По данным вице-премьера, система успешно прошла испытания при организации выплат на детей до восьми лет в декабре 2020 года. "Родители смогли без проблем получить в срок положенные им выплаты, а данный сервис стал самым популярным, показав абсолютный рекорд уникальных посетителей", - добавил Чернышенко.