Чернышенко сообщил о разработке мобильных приложений для предоставления госуслуг по темам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам в настоящее время проходят тестирование и планируются к запуску. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как "Здоровье", "Дом" и "Авто", - сказал он.

В конце прошлого года Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.