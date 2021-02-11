В Карелии по итогам 2020 года побывали 790 тыс. туристов

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 февраля. /ТАСС/. Карелию по итогам 2020 года посетили 790 тыс. туристов, сообщила в четверг ТАСС заместитель начальника управления по туризму в республике Ольга Лукина.

"Если говорить о результатах прошлого года, то мы приняли 790 тыс. человек. В 2019 году, для сравнения, эта цифра составляла 830 тыс.", - сказала собеседница агентства.

На снижение туристического потока, по оценке регионального управления, повлияла пандемия: приграничный регион полностью лишился потока иностранных гостей из Финляндии, также из-за ограничений снизилось количество теплоходных групп. "Исчезло корпоративное направление - все семинары, конференции, которые были запланированы на весну и на осень, из-за пандемии были отменены", - добавила Лукина, пояснив, что бизнес-туризм традиционно поддерживал индустрию в период межсезонья.

При этом власти региона подчеркивают, что снижение по итогам года оказалось не столь большим из-за возросшего интереса россиян к внутреннему туризму. Этот интерес сохранился и на новогодние праздники, в этот период Карелия традиционно является одним из лидеров выбора мест для путешествий. "В этом году разница была только в том, что бронирования начались намного раньше, чем в предыдущие годы. Если раньше можно было еще в начале декабря найти коттедж или домик, то в 2020 году люди, понимая, что ситуация [с ограничениями] мало изменится, начали бронировать программы и отдых на зимние каникулы уже с конца августа", - отметила Лукина.

Она добавила, что методика статистического учета туристов на внутреннем рынке до сих пор неоднозначна. Официальная статистика не дает полной картины турпотока в регион: можно оперировать лишь количеством гостей в средствах размещения. В статистику не попадают люди, останавливающиеся в гостевых домах, у родственников или друзей или арендующие частные дачи и коттеджи. Не учитываются и так называемые экскурсанты, которые приезжают в город на один день и не остаются ночевать. Чтобы представлять более реалистичную картину, по мнению Лукиной, необходимо учитывать не только статистику проживания в отелях, но и данные сотовых операторов и платежных систем.

"Ростуризм работает над созданием единых стандартов, каким образом подсчитывать туристов: должна быть формула или алгоритм сбора и интерпретации данных, которые будут использовать все регионы", - добавила она.