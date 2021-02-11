В ВОЗ считают, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии

"Новые варианты - жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам, - отметил он. - Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку". "Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными", - подчеркнул Клюге.

По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

"И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин", - уточнил он. "Мы это видели с обычным гриппом, могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины", - пояснил представитель ВОЗ. "Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение [вируса] и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности", - считает Клюге.

"Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым, - заметил он. - 2020 год застал нас врасплох, мы вошли на неизвестную, политически мрачную и неизвестную с научной точки зрения территорию". "Теперь у нас есть некоторые положительные элементы, в том числе вакцины, - подчеркнул Клюге. - И пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли.