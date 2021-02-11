Постпред РФ заявил, что все стороны заинтересованы в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Россия одинаково заинтересованы в успешном завершении регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе. Об этом заявил российским журналистам в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Сколько времени займет эта регистрация, на данный момент, видимо, не сможет предсказать никто, но процесс пошел. Думаю, в том, чтобы он был доведен до конца, заинтересованы все стороны", - заявил Чижов. Постпред напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением нашей вакцины на внешние рынки, находится в контакте с Европейским агентством лекарственных средств и ведет дело к сертификации российского препарата в ЕС.

"Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что "Спутник V" - крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году", - продолжил он.

"Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом €2,7 млрд, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех, - подчеркнул Чижов. - Таким образом, подтвердился наш изначальный подход, что в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус".