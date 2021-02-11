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Пандемия COVID-19
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В Москве еще на треть сократят число больничных коек для пациентов с коронавирусом

Два крупнейших стационара на 2 тыс. коек вернутся в режим стандартной работы, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Два стационара на 2 тыс. коек возвращаются к плановой работе в Москве, также из работы с пациентами с коронавирусом будут выведены порядка 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и № 5 им. О. М. Филатова. Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тыс. коек", - сказала Ракова.

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