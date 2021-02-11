В Приморье спасли японского журавля, сбившегося с пути во время миграции на юг

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Орнитологи отловили и доставили в центр реабилитации редких животных в Приморском крае японского журавля, которого ранее выпустили на волю в Амурской области, но нашли заблудившемся в снегу на севере Приморья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

"Фактически этого японского журавля, сбившегося с пути, удалось спасти от гибели в заснеженном и морозном Приморье. Вероятность того, что он останется в живых, таяла вместе с тем, как крепчали лед и морозы. Теперь, когда сложный полевой этап спасательной операции завершен, мы уверены, что у Квотера будет комфортная зимовка в центре реабилитации, птица останется в живых и вернется в природу", - приводятся в сообщении слова ведущего координатора проектов Амурского филиала WWF России Анны Сердюк.

В мае 2020 года журавля возрастом 1,5 года выпустили в дикую природу в Муравьевском парке в Амурской области, где разводят этих редких особей. Ему дали имя Квотер и установили датчики, с помощью которых специалисты все это время отслеживали его передвижения. Но журавль не смог влиться в стаю и улететь на юг и после нескольких месяцев скитаний переместился на север Приморья, что вызвало беспокойство у ученых. Они приняли решение отловить птицу и доставить в центр реабилитации. Вся операция заняла около двух месяцев, так как особь оказалась осторожной и ее был трудно отловить. На помощь птице пришли и местные жители.

Японский журавль занесен в Краную книгу России как самый редкий из журавлей бассейна Амура и второй по малочисленности в мире. Его численность составляет около 2 800 - 3 000 особей. Основная часть популяции гнездится исключительно в бассейне Амура, а зимой улетает в Южный Китай и на Корейский полуостров.