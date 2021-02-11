В совете молодежи СО РАН считают, что перевод молодых ученых на полставки не был массовым

"Перевод на полставки - это, конечно, не единичный случай, но и какой-то тенденцией и чем-то массовым это назвать нельзя, к этому прибегали далеко не все руководители институтов. И самое главное, что это практически недоказуемо. Все, кто сейчас работает на долю ставки, писали такие заявления по собственному желанию, и среди них есть доля тех, кто действительно не может работать иначе. Например, это аспиранты, которые уже являются научными сотрудниками, но не могут работать на полную ставку, потому что аспирантура - еще одна ступень обучения", - сказала она.

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Перевод молодых ученых в Сибирском отделении РАН на полставки для исполнения майского указа президента РФ, о чем сообщала главе государства научный сотрудник Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) Анастасия Проскурина, не был массовым в большинстве институтов СО РАН, сообщила в четверг ТАСС председатель совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер.

По ее словам, большинство ученых в СО РАН обеспечены заработной платой вдвое выше средней по региону, однако это всегда достигается за счет надбавок, грантов и хоздоговоров. При этом количество грантов на одного ученого ограничено, и гранты требуют дополнительной занятости у отдельных ученых, являясь отдельным исследованием с большим количеством требований. В связи с этим необходимо увеличение окладной части зарплаты, обеспечивающейся за счет госзадания.

"К таким мерам, как устройство ученых на полставки, руководство институтов прибегает не от хорошей жизни. Тут замкнутый круг: организация не отчитается об обеспечении двойных зарплат - последуют санкции. Ежегодно отчеты того же ИЦиГ СО РАН подавались, и они были приняты министерством. И сейчас все документы перепроверят и придут к тем же самым выводам", - отметила Лидер.

В понедельник, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также начали проверку.

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, проблемы с выплатами зарплат ученым наблюдаются также в Республике Алтай, в Костромской области, Республике Бурятия, Карелии и Дагестане. Он добавил, что финансовые службы министерства уже поставили вопрос о применении к ряду глав регионов и руководителей подведомственных организаций дисциплинарных санкций в зависимости от масштабов проблемы.