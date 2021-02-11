В Казахстане сообщили, что "Спутник V" местного производства появится к концу февраля

НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК), будет доступна в Казахстане к концу февраля этого года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

"Вакцина "Спутник V", произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, будет доступна ориентировочно к концу февраля текущего года. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тыс. доз. В последующем до июля месяца этого года объем производства будет доведен до 2 млн доз", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, регистрация вакцины "Спутник V" местного производства запланирована с 15 по 25 февраля. Ранее власти Казахстана планировали с 15 февраля начать прививать граждан вакциной "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

В январе опытная партия вакцины "Спутник V", выпущенная КФК, успешно прошла проверку качества в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщил, что КФК начал производство первой партии вакцины.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. После регистрации в республике препарата "Спутник V", произведенного на базе КФК, его также будут использовать для прививок от коронавируса. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.