Найденная в Хабаровском крае истощенная тигрица умерла в реабилитационном центре

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты не смогли спасти найденную у села в Хабаровском крае истощенную тигрицу. Об этом сообщили в четверг в центре "Амурский тигр".

Взрослую тигрицу с признаками сильного истощения и обморожениями различных частей тела обнаружили в 3 км от села Покровка Бикинского района края в начале января. Ее доставили в центр реабилитации диких животных "Утес".

"Ветеринары сделали все возможное, чтобы сохранить хищнице жизнь, но повреждения внутренних органов оказались необратимыми и привели к смерти", - говорится в сообщении.

У тигрицы были сильные обморожения лап, хвоста и ушей. В реабилитационном центре ей обработали обмороженные участки и ввели поддерживающие препараты. Несмотря на то, что в реабилитационном центре тигрица начала принимать пищу, ее состояние вызывало у специалистов беспокойство, так как анализы показали серьезные повреждения внутренних органов. Тигрица умерла 11 февраля.

"Все участвовавшие в спасении тигрицы люди являются профессионалами своего дела, на счету которых не одна и не две спасенных тигриных жизни, и в некоторых случаях это происходило на грани чуда. В нашей практике, что скрывать, есть и случаи, когда все предпринятые меры по спасению не приводили к желаемому результату и животное погибало. И это всегда очень болезненно: как профессионал ты понимаешь, что шансов выжить у тигра не было, а как человек испытываешь чувство вины за то, что надежды на чудо не оправдались", - приводятся в сообщении слова руководителя центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире — амурский. Он занесен в международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей тигра. Это 95% мировой популяции зверя.