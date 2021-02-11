Губернатор Ставрополья назвал историю с подменой младенцев куклами фейком

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Информация о подмене мертвых младенцев куклами на Ставрополье оказалась обманом. Женщина, чей муж с ее слов сообщил о подмене в перинатальном центре города Ставрополя, солгала о своей беременности, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история - выдумка. Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов", - написал он на странице в Instagram.

Владимиров отметил, что медики Ставрополья были обвинены в нарушениях зря. "Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся - хотя бы в комментариях. А нам всем это урок на будущее - о том как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг", - отметил Владимиров.