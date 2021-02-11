Для не сдавших ЕГЭ школьников предусмотрены выпускные экзамены в сентябре

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Участники, не преодолевшие минимальный порог на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2021 году, будут сдавать выпускные экзамены (ГВЭ) в сентябре, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в четверг.

Проведение основного периода выпускных экзаменов для тех, кто не планирует поступать в вузы, запланировано с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания предусмотрены также два дополнительных периода. Так, 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине.

"3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку", - говорится в сообщении.

Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году намерены 795 тыс. человек.