Суперсервис судебных приставов планируют создать до конца года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Электронный суперсервис службы судебных приставов России планируется создать до конца этого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФССП после публикации результатов проверки Счетной палаты проекта создания суперсервиса.

"В соответствии с национальной программой "Цифровая экономика" создание суперсервиса цифровое исполнительное производство рассчитано на три года, до конца 2021 года", - отметили в ФССП.

"В настоящий момент работы по госконтрактам полностью не завершены, в связи с чем оплата по результатам выполненных работ в 2020 году составила порядка 50%. К поставщику услуг за нарушение условий контракта и просрочку исполнения обязательств применены штрафы и пени", - сообщили в ФССП.

С октября прошлого года в рамках создания суперсервиса на портале госуслуг появилась возможность для должников и взыскателей получать расширенную информацию о ходе исполнительного производства. Благодаря расширению пропускной способности каналов ведомственной связи (что стало одним из нареканий Счетной палаты как непредусмотренное первоначальным проектом) во всех регионах России время предоставления такой информации не превышает 30 секунд (с конца октября обработано свыше 1 млн интерактивных заявлений от сторон исполнительного производства). В ФССП отметили, что это было заложено в паспорте проекта и предусмотрено планом информатизации ФССП на 2020-2022 годы.

Кроме того, с конца ноября прошлого года на портале госуслуг появилась возможность подавать в рамках исполнительного производства ходатайства и жалобы (уже получено более 250 тыс. таких обращений). В ходе внедрения суперсервиса будет также обеспечено электронное взаимодействие приставов с юридическими лицами (в том числе массовыми взыскателями) - в настоящее время Минцифры работает над интерфейсом для взаимодействия ФССП с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Также на портале госуслуг появится возможность отслеживать в личном кабинете процедуру снятия ограничений выезда за пределы РФ, подтверждать полномочия представителей должников и взыскателей через систему идентификации, получать подтверждения о доставке уведомлений судебных приставов пользователям при входе на портал госуслуг.