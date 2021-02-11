Новая трасса к Крымскому мосту сократит время в пути от Краснодара до двух часов

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства первого этапа новой трассы из Краснодарского края к Крымскому мосту - участка дороги от Краснодара до хутора Белый, благодаря которому время в пути составит около двух часов, сообщили журналистам в пресс-службе Главгосэкспертизы.

После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассу значительно возросла: по ней в Республику Крым едут туристы и везут грузы, было принято решение построить новое направление трассы. В конце марта 2020 года управление федеральных автодорог "Тамань" заключило государственный контракт на реализацию первого этапа строительства нового автомобильного подхода по территории Краснодарского края к Крымскому мосту. Стоимость заключенного контракта составила 59,19 млрд рублей.

"Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на первый этап строительства нового направления трассы А-289 в Краснодарском крае. Дорога обеспечит скоростной проезд от Краснодара до хутора Белый, благодаря чему путь до Крымского моста сократится до двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет построен новый участок протяженностью 68,467 км, он пройдет по территории Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края южнее основной дороги и в обход населенных пунктов, чтобы разгрузить трафик, выход на транспортную развязку к автомобильной дороге А-290 Новороссийск - Керчь предусмотрен в районе в районе хутора Белый. При реализации проекта предусмотрено строительство четырех разноуровневых транспортных развязок, путепроводов на пересечениях с автомобильными и железными дорогами, мостов - через реку Кубань длиной 939 м и через мелиоративные каналы рисовой системы, здесь обустроят площадки отдыха.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начнется строительство 119-километрового участка трассы А-289, ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта.