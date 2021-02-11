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Глава Коми поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса

В регионе планируется прививать до 30 тыс. человек в месяц

СЫКТЫВКАР, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба поручил Минздраву региона ускорить темпы вакцинации и прививать до 30 тыс. человек в месяц. До конца года медучреждения обязаны привить не менее 300 тыс. жителей, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"20% привитых от объема имеющейся вакцины - это очень мало. Надо стремиться к планке 50% и выйти на объемы не ниже 30 тыс. человек в месяц. До конца года мы обязаны вакцинировать не меньше 300 тыс. человек. Поэтому Минздраву республики надо в кратчайшие сроки эту работу усилить", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Глава Коми поручил активнее прививать организованные коллективы, использовать все возможности, где есть амбулатории, ФАПы, медперсонал, где обеспечены условия для хранения вакцины.

По информации Минздрава Коми, в феврале в республику поступило 18 900 доз вакцины "Спутник V", а также первые 500 доз вакцины "Эпиваккорона". Всего с начала вакцинации в Коми поступило 26 542 дозы вакцин. На 10 февраля привито почти 6 тыс. человек, в том числе 961 человек получил оба компонента вакцины.

Теги
РоссияКомиПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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