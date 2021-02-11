Для школьников представили проекты заданий выпускных экзаменов 2021 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку будет содержать 24 задания, по математике - 14 заданий, их составят на основе заданий из ЕГЭ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) государственного выпускного экзамена, который будут сдавать выпускники 11-х классов, не планирующие поступление в вузы.

"КИМ ГВЭ-аттестат по русскому языку будут содержать 24 задания с кратким ответом базового уровня из КИМ ЕГЭ по русскому языку. В совокупности с традиционной формой итогового сочинения эта модель ГВЭ по русскому языку обеспечит контроль освоения системы русского языка и практической грамотности выпускников средней школы", - говорится в сообщении.

Экзамены по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом. Они охватят различные разделы курса математики и позволят оценить освоение необходимых требований к базовому уровню среднего общего образования.

Проведение основного периода выпускных экзаменов в 2021 году запланировано на период с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания предусмотрены также два дополнительных периода: 13 июля и 17 июля, а также 3-17 сентября. Для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы в этом году, достаточно будет получить положительный результат ЕГЭ по русскому языку. Тем выпускникам, которые не планируют поступление, для получения аттестата нужно будет сдать ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.