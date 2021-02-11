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Выпускники в Подмосковье смогут подать заявление на ОГЭ в электронном виде

В этом году воспользоваться сервисом смогут ученики 9-х классов, а со следующего года записаться на ЕГЭ получат возможность и одиннадцатиклассники

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Выпускники девятых классов в Московской области смогут подать заявление на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) дистанционно. Соответствующий сервис заработал на региональном портале госуслуг.

"Заявление на участие в ОГЭ можно подать дистанционно. <...> На региональном портале госуслуг заработал сервис "Подача заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ", - приводит в четверг телеграм-канал Министерства образования Подмосковья слова министра Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что новым сервисом в этом году смогут воспользоваться выпускники девятых классов, а в следующем - выпускники и 9-х, и 11-х классов.

"Раньше надо было подавать заявление строго в бумажном виде в свою школу или в управление образованием по месту жительства. Сейчас заявление можно подать удаленно. Это займет не более пяти минут. Воспользоваться сервисом смогут как школьники, так и их родители. Форма простая и удобная", - пояснила министр.

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