В колбасе из Ростовской области нашли возбудитель африканской чумы свиней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Татарской межрегиональной ветлаборатории в Казани обнаружили генетический материал возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в колбасе, произведенной на территории Ростовской области, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"По результатам исследования ФГБУ "Татарская МВЛ" <...> в пробах продукции из свинины (колбаса полукопченая "Деревенская с чесноком") обнаружен генетический материал (ДНК вируса) возбудителя африканской чумы свиней. Производителем данной продукции является ООО "Станица" (Ростовская область, Аксайский район)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что территориальным управлением Россельхознадзора выявлены производители сырья, из которого была произведена колбаса и установлены субъекты РФ, куда могла быть отправлена потенциально опасная продукция. На территории предприятия организована внеплановая проверка.