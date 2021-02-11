Собянин заявил, что новые технологии позволили Москве успешно бороться с коронавирусом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Внедрение цифровых технологий в развитие системы здравоохранения Москвы помогло в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19 и спасло тысячи жизней", - написал мэр.

Как сообщается в видеоролике, которым Собянин сопроводил публикацию, высокий уровень информационных технологий в Москве, достигнутый до пандемии, помог оперативно создать единую цифровую платформу, которая обеспечивает индивидуальное ведение пациентов, а также преемственность этого процесса среди врачей благодаря электронной медицинской карте.

Отмечается, что единая цифровая платформа охватывает более 900 тыс. заразившихся коронавирусом, а также свыше 2 млн контактировавших с ними лиц, порядка 5 млн горожан, прошедших ИФА-тестирование и более 500 тыс. прошедших вакцинацию от новой инфекции.

При этом основой платформы является единый лабораторный центр, включающий городские, частные и федеральные учреждения - всего около 600, который позволяет иметь одну базу всех жителей Москвы с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Ежедневно проводится порядка 80 тыс. тестов, результаты которых доводятся до пациента и врача в кратчайшие сроки за счет СМС и электронной медкарты, сделано уже около 17 млн тестов.

Также среди сервисов - единый цифровой регистр заболевших, городской телемедицинский центр, общегородской административный центр сопровождения и мониторинга заболевших, система эпидемического расследования, социальная помощь, проактивная система информирования горожан, а также система контроля соблюдения ограничительных мероприятий. В системе социального мониторинга числятся почти 600 тыс. человек, выявлено более 344 тыс. нарушений режима самоизоляции.