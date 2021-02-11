Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,92

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне предыдущего дня и составил 0,92. В Москве этот показатель снизился на 0,05 и находится на отметке 0,81, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Как и накануне, во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1. В Воронежской области он составил 0,99, в Иркутской области - 0,98, в Ростовской и Нижегородской областях - 0,97, в Архангельской области - 0,95, а в Санкт- Петербурге - 0,9. В Красноярском крае и Свердловской области показатель держится на минимальных с августа отметках и составляет 0,88 и 0,89 соответственно. В Подмосковье он опустился с 0,97 до 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.