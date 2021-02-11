Кабмин упростил правила получения средств реабилитации для людей с инвалидностью

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Граждане с инвалидностью смогут получать некоторые меры социальной поддержки и средства реабилитации не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания, сообщила в четверг пресс-служба правительства России.

"Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что новые правила особенно актуальны для тех граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования. В кабинете министров также пояснили, что такой же порядок предусмотрен для тех граждан, которые нуждаются в услугах по сурдопереводу. Работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия.

Постановление правительства позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон "О социальной защите инвалидов" в декабре 2020 года. Этот закон упрощает правила предоставления им технических средств реабилитации. Законом устанавливается, что выдавать такие средства гражданам с ограничениями по здоровью можно по месту их пребывания, а не только по месту регистрации, как это было ранее. Речь идет о колясках, тростях, абсорбирующем белье и слуховых аппаратах.