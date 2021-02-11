Более 600 здоровых детей появились на свет от матерей с ВИЧ в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 600 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных матерей в 2020 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области в 2020 году родилось 607 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Число родов среди женщин с ВИЧ-положительным статусом в регионе на протяжении последних 10 лет находится на стабильно высоком уровне. Показатели перинатальной профилактики в области ежегодно выполняются", - говорится в сообщении.

Как пояснил главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин, которого цитирует пресс-служба, вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции - от матери ребенку - в Подмосковье практически ликвидирован. Каждая женщина, имеющая ВИЧ-положительный статус, может родить здорового малыша. "Алгоритм ведения беременной женщины - от постановки на учет в женской консультации до родов - отработан до мелочей на всех этапах наблюдения. Если ВИЧ-инфицированная женщина планирует беременность, ее первоочередная задача - как можно раньше встать на учет в Московский областной Центр СПИДа. Современные противовирусные препараты способны подавить вирус в крови женщины и полностью обезопасить ребенка от заражения ВИЧ-инфекцией", - добавил Пронин.

В министерстве также рассказали, что при бездействии матери вирус иммунодефицита человека может легко передаться от матери ребенку во время беременности, в родах, а также при грудном вскармливании. "Поэтому на всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет. Своевременно назначенная противовирусная терапия позволит сохранить здоровье как маме, так и малышу. Все лечение предоставляется бесплатно", - говорится в материале.