Доля вовлеченных в раздельный сбор отходов россиян может вырасти до 42% в 2021 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Раздельный сбор отходов может охватить к концу 2021 году до 42% россиян, увеличившись с 26%, в первую очередь - за счет просветительской работы. Об этом говорится в перечне ключевых показателей эффективности деятельности публично-правовой компании ''Российский экологический оператор" (РЭО) на 2021 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Доля населения, осуществляющая раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО): целевое значение на 2021 год - 42%", - говорится в документе, которому предстоит еще утверждение наблюдательного совета компании во главе с зампредом правительства России Викторией Абрамченко. По данным РЭО на декабрь 2020 года, охват населения раздельным сбором отходов составляет 25,99%.

"Увеличение доли граждан, которые сортируют мусор, во многом зависит от просветительской работы с населением, последовательного и планомерного разъяснения, зачем нужен раздельный сбор и что такое ответственное потребление. Просветительская и информационно-разъяснительная работа являются одним из ключевых направлений деятельности Российского экологического оператора, и мы рассчитываем, что сможем масштабно реализовать свои задачи в этой сфере в 2021 году", - пояснил ТАСС представитель РЭО.

В июне 2020 года правительство России утвердило дорожную карту по раздельному сбору мусора, а в октябре - единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. До всех регионов доведены рекомендации по осуществлению их раздельного накопления и сбора. Дорожной картой предусмотрено, что раздельный сбор будет внедрен по всем населенным пунктам с численностью свыше 100 тыс. человек.

"Глобальными целями станет формирование эффективной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. Мы существенно повышаем планку и корректируем задачи по ликвидации ТКО. Необходимо обеспечить сортировку всего образуемого объема твердых коммунальных отходов и в два раза снизить объем отходов, направляемых на полигоны. Это амбициозная задача, параметры - выше, чем во многих развитых странах мира. Важнейшая цель - переход страны на экономику замкнутого цикла. Это направление работы уже нашло отражение в стратегиях развития и государственных программах Минприроды России, Минпромторга России и других ведомств", - заявила Абрамченко ТАСС.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.