Московские школьники представят рисунки на конкурс "Наследие моего района" до 31 марта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московские школьники, которые любят рисовать, могут принять участие в конкурсе "Наследие моего района". Он проводится уже в третий раз и дает юным дарованиям возможность представить работы и показать собственное видение родных и знакомых мест, сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"Принять участие в конкурсе "Наследие моего района" могут юные художники в возрасте от семи до 15 лет. Представить свои работы необходимо до 31 марта. Конкурсное задание предполагает, что участник должен изобразить самый интересный и дорогой для него объект городской среды в родном районе. В прошлом году на конкурс поступило порядка 1,5 тыс. рисунков, а лауреатами стали более 300 юных художников", - говорится в сообщении.

Конкурс детского рисунка "Наследие моего района" учит юных москвичей внимательно относиться к своему району: замечать интересные здания, парки, беседки, мосты или даже просто скамейки в любимом дворе. Важно, что рисунки присылали из всех районов Москвы. Если нанести на карту города все изображенные объекты, то просто не останется свободного места. Рассчитываем, что более трех тыс. юных художников примут участие в конкурсе в этом году, приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Жюри оценит рисунки в трех номинациях. Чтобы выиграть в основной номинации конкурсантам необходимо изобразить любой красивый и важный с их точки зрения объект, расположенный в их районе. Кроме того, любой участник может разместить работу в социальной сети "Инстаграм" с хештегом #Наследиемоегорайона2021. Победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" будет определен по количеству лайков. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация "Особый взгляд".

Все победители получат памятные призы, дипломы и грамоты. Работы призеров городского этапа также будут представлены на выставке, которую откроют на одном из бульваров Москвы.